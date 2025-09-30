- Visão do mercado
FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.
A taxa do FVNNU para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.5100 e o mais alto foi 10.5300.
Veja a dinâmica do par de moedas Future Vision II Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FVNNU hoje?
Hoje Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) está avaliado em 10.5200. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 10.4700, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FVNNU em tempo real.
As ações de Future Vision II Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Future Vision II Acquisition Corp. está avaliado em 10.5200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.09% e USD. Monitore os movimentos de FVNNU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FVNNU?
Você pode comprar ações de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) pelo preço atual 10.5200. Ordens geralmente são executadas perto de 10.5200 ou 10.5230, enquanto 14 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FVNNU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FVNNU?
Investir em Future Vision II Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9900 - 12.3400 e o preço atual 10.5200. Muitos comparam 0.19% e -0.66% antes de enviar ordens em 10.5200 ou 10.5230. Estude as mudanças diárias de preço de FVNNU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Future Vision II Acquisition Corp.?
O maior preço de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) no último ano foi 12.3400. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9900 - 12.3400, e a comparação com 10.4700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Future Vision II Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Future Vision II Acquisition Corp.?
O menor preço de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) no ano foi 9.9900. A comparação com o preço atual 10.5200 e 9.9900 - 12.3400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FVNNU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FVNNU?
No passado Future Vision II Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.4700 e 5.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.4700
- Open
- 10.5100
- Bid
- 10.5200
- Ask
- 10.5230
- Low
- 10.5100
- High
- 10.5300
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.48%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- -0.66%
- Mudança anual
- 5.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4