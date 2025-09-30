- Übersicht
FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von FVNNU hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.5100 bis zu einem Hoch von 10.5300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Future Vision II Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FVNNU heute?
Die Aktie von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) notiert heute bei 10.5200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.4700 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von FVNNU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FVNNU Dividenden?
Future Vision II Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.5200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FVNNU zu verfolgen.
Wie kaufe ich FVNNU-Aktien?
Sie können Aktien von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) zum aktuellen Kurs von 10.5200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.5200 oder 10.5230 platziert, während 14 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FVNNU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FVNNU-Aktien?
Bei einer Investition in Future Vision II Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9900 - 12.3400 und der aktuelle Kurs 10.5200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und -0.66%, bevor sie Orders zu 10.5200 oder 10.5230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FVNNU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Future Vision II Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) im vergangenen Jahr lag bei 12.3400. Innerhalb von 9.9900 - 12.3400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.4700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Future Vision II Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Future Vision II Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) im Laufe des Jahres betrug 9.9900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.5200 und der Spanne 9.9900 - 12.3400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FVNNU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FVNNU statt?
Future Vision II Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.4700 und 5.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.4700
- Eröffnung
- 10.5100
- Bid
- 10.5200
- Ask
- 10.5230
- Tief
- 10.5100
- Hoch
- 10.5300
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- -0.66%
- Jahresänderung
- 5.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4