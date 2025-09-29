FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.
今日FVNNU汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点10.5100和高点10.5300进行交易。
关注Future Vision II Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FVNNU股票今天的价格是多少？
Future Vision II Acquisition Corp.股票今天的定价为10.5200。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为10.4700，交易量达到14。FVNNU的实时价格图表显示了这些更新。
Future Vision II Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Future Vision II Acquisition Corp.目前的价值为10.5200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.09%和USD。实时查看图表以跟踪FVNNU走势。
如何购买FVNNU股票？
您可以以10.5200的当前价格购买Future Vision II Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.5200或10.5230附近，而14和0.10%显示市场活动。立即关注FVNNU的实时图表更新。
如何投资FVNNU股票？
投资Future Vision II Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9900 - 12.3400和当前价格10.5200。许多人在以10.5200或10.5230下订单之前，会比较0.19%和。实时查看FVNNU价格图表，了解每日变化。
Future Vision II Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Future Vision II Acquisition Corp.的最高价格是12.3400。在9.9900 - 12.3400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Future Vision II Acquisition Corp.的绩效。
Future Vision II Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Future Vision II Acquisition Corp.（FVNNU）的最低价格为9.9900。将其与当前的10.5200和9.9900 - 12.3400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FVNNU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FVNNU股票是什么时候拆分的？
Future Vision II Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.4700和5.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.4700
- 开盘价
- 10.5100
- 卖价
- 10.5200
- 买价
- 10.5230
- 最低价
- 10.5100
- 最高价
- 10.5300
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- -0.66%
- 年变化
- 5.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值