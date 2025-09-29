クォートセクション
通貨 / FVNNU
FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.

10.5200 USD 0.0500 (0.48%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FVNNUの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり10.5100の安値と10.5300の高値で取引されました。

Future Vision II Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FVNNU株の現在の価格は？

Future Vision II Acquisition Corp.の株価は本日10.5200です。0.48%内で取引され、前日の終値は10.4700、取引量は14に達しました。FVNNUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Future Vision II Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Future Vision II Acquisition Corp.の現在の価格は10.5200です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.09%やUSDにも注目します。FVNNUの動きはライブチャートで確認できます。

FVNNU株を買う方法は？

Future Vision II Acquisition Corp.の株は現在10.5200で購入可能です。注文は通常10.5200または10.5230付近で行われ、14や0.10%が市場の動きを示します。FVNNUの最新情報はライブチャートで確認できます。

FVNNU株に投資する方法は？

Future Vision II Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.9900 - 12.3400と現在の10.5200を考慮します。注文は多くの場合10.5200や10.5230で行われる前に、0.19%や-0.66%と比較されます。FVNNUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Future Vision II Acquisition Corp.の株の最高値は？

Future Vision II Acquisition Corp.の過去1年の最高値は12.3400でした。9.9900 - 12.3400内で株価は大きく変動し、10.4700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Future Vision II Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Future Vision II Acquisition Corp.の株の最低値は？

Future Vision II Acquisition Corp.(FVNNU)の年間最安値は9.9900でした。現在の10.5200や9.9900 - 12.3400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FVNNUの動きはライブチャートで確認できます。

FVNNUの株式分割はいつ行われましたか？

Future Vision II Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.4700、5.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.5100 10.5300
1年のレンジ
9.9900 12.3400
以前の終値
10.4700
始値
10.5100
買値
10.5200
買値
10.5230
安値
10.5100
高値
10.5300
出来高
14
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
-0.66%
1年の変化
5.09%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待