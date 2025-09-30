- Aperçu
FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.
Le taux de change de FVNNU a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.5100 et à un maximum de 10.5300.
Suivez la dynamique Future Vision II Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FVNNU aujourd'hui ?
L'action Future Vision II Acquisition Corp. est cotée à 10.5200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 10.4700 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de FVNNU présente ces mises à jour.
L'action Future Vision II Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Future Vision II Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.5200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FVNNU.
Comment acheter des actions FVNNU ?
Vous pouvez acheter des actions Future Vision II Acquisition Corp. au cours actuel de 10.5200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.5200 ou de 10.5230, le 14 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FVNNU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FVNNU ?
Investir dans Future Vision II Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9900 - 12.3400 et le prix actuel 10.5200. Beaucoup comparent 0.19% et -0.66% avant de passer des ordres à 10.5200 ou 10.5230. Consultez le graphique du cours de FVNNU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Future Vision II Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Future Vision II Acquisition Corp. l'année dernière était 12.3400. Au cours de 9.9900 - 12.3400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.4700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Future Vision II Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Future Vision II Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) sur l'année a été 9.9900. Sa comparaison avec 10.5200 et 9.9900 - 12.3400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FVNNU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FVNNU a-t-elle été divisée ?
Future Vision II Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.4700 et 5.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.4700
- Ouverture
- 10.5100
- Bid
- 10.5200
- Ask
- 10.5230
- Plus Bas
- 10.5100
- Plus Haut
- 10.5300
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- -0.66%
- Changement Annuel
- 5.09%
