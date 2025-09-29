- Обзор рынка
FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.
Курс FVNNU за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5100, а максимальная — 10.5300.
Следите за динамикой Future Vision II Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FVNNU сегодня?
Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) сегодня оценивается на уровне 10.5200. Инструмент торгуется в пределах 0.48%, вчерашнее закрытие составило 10.4700, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVNNU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Future Vision II Acquisition Corp.?
Future Vision II Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.5200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.09% и USD. Отслеживайте движения FVNNU на графике в реальном времени.
Как купить акции FVNNU?
Вы можете купить акции Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) по текущей цене 10.5200. Ордера обычно размещаются около 10.5200 или 10.5230, тогда как 14 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVNNU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FVNNU?
Инвестирование в Future Vision II Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9900 - 12.3400 и текущей цены 10.5200. Многие сравнивают 0.19% и -0.66% перед размещением ордеров на 10.5200 или 10.5230. Изучайте ежедневные изменения цены FVNNU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) за последний год составила 12.3400. Акции заметно колебались в пределах 9.9900 - 12.3400, сравнение с 10.4700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Future Vision II Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) за год составила 9.9900. Сравнение с текущими 10.5200 и 9.9900 - 12.3400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVNNU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FVNNU?
В прошлом Future Vision II Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.4700 и 5.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.4700
- Open
- 10.5100
- Bid
- 10.5200
- Ask
- 10.5230
- Low
- 10.5100
- High
- 10.5300
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- -0.66%
- Годовое изменение
- 5.09%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%