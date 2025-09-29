КотировкиРазделы
FVNNU
Рынок акций США

FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.

10.5200 USD 0.0500 (0.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FVNNU за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5100, а максимальная — 10.5300.

Следите за динамикой Future Vision II Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FVNNU сегодня?

Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) сегодня оценивается на уровне 10.5200. Инструмент торгуется в пределах 0.48%, вчерашнее закрытие составило 10.4700, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVNNU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Future Vision II Acquisition Corp.?

Future Vision II Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.5200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.09% и USD. Отслеживайте движения FVNNU на графике в реальном времени.

Как купить акции FVNNU?

Вы можете купить акции Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) по текущей цене 10.5200. Ордера обычно размещаются около 10.5200 или 10.5230, тогда как 14 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVNNU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FVNNU?

Инвестирование в Future Vision II Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9900 - 12.3400 и текущей цены 10.5200. Многие сравнивают 0.19% и -0.66% перед размещением ордеров на 10.5200 или 10.5230. Изучайте ежедневные изменения цены FVNNU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) за последний год составила 12.3400. Акции заметно колебались в пределах 9.9900 - 12.3400, сравнение с 10.4700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Future Vision II Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) за год составила 9.9900. Сравнение с текущими 10.5200 и 9.9900 - 12.3400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVNNU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FVNNU?

В прошлом Future Vision II Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.4700 и 5.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.5100 10.5300
Годовой диапазон
9.9900 12.3400
Предыдущее закрытие
10.4700
Open
10.5100
Bid
10.5200
Ask
10.5230
Low
10.5100
High
10.5300
Объем
14
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
-0.66%
Годовое изменение
5.09%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.