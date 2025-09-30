- Panoramica
FVNNU: Future Vision II Acquisition Corp.
Il tasso di cambio FVNNU ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.5100 e ad un massimo di 10.5300.
Segui le dinamiche di Future Vision II Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FVNNU oggi?
Oggi le azioni Future Vision II Acquisition Corp. sono prezzate a 10.5200. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 10.4700 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FVNNU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Future Vision II Acquisition Corp. pagano dividendi?
Future Vision II Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.5200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FVNNU.
Come acquistare azioni FVNNU?
Puoi acquistare azioni Future Vision II Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.5200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.5200 o 10.5230, mentre 14 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FVNNU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FVNNU?
Investire in Future Vision II Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9900 - 12.3400 e il prezzo attuale 10.5200. Molti confrontano 0.19% e -0.66% prima di effettuare ordini su 10.5200 o 10.5230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FVNNU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Future Vision II Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Future Vision II Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 12.3400. All'interno di 9.9900 - 12.3400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.4700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Future Vision II Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Future Vision II Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNU) nel corso dell'anno è stato 9.9900. Confrontandolo con gli attuali 10.5200 e 9.9900 - 12.3400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FVNNU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FVNNU?
Future Vision II Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.4700 e 5.09%.
- Chiusura Precedente
- 10.4700
- Apertura
- 10.5100
- Bid
- 10.5200
- Ask
- 10.5230
- Minimo
- 10.5100
- Massimo
- 10.5300
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- -0.66%
- Variazione Annuale
- 5.09%
