FTEK: Fuel Tech Inc
3.32 USD 0.27 (8.85%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTEK para hoje mudou para 8.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.94 e o mais alto foi 3.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Fuel Tech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.94 3.32
Faixa anual
0.88 3.65
- Fechamento anterior
- 3.05
- Open
- 3.06
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- Low
- 2.94
- High
- 3.32
- Volume
- 848
- Mudança diária
- 8.85%
- Mudança mensal
- 12.54%
- Mudança de 6 meses
- 219.23%
- Mudança anual
- 213.21%
