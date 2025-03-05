통화 / FTEK
FTEK: Fuel Tech Inc
3.18 USD 0.14 (4.22%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTEK 환율이 오늘 -4.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.15이고 고가는 3.33이었습니다.
Fuel Tech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.15 3.33
년간 변동
0.88 3.65
- 이전 종가
- 3.32
- 시가
- 3.29
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- 저가
- 3.15
- 고가
- 3.33
- 볼륨
- 370
- 일일 변동
- -4.22%
- 월 변동
- 7.80%
- 6개월 변동
- 205.77%
- 년간 변동율
- 200.00%
20 9월, 토요일