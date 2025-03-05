Währungen / FTEK
FTEK: Fuel Tech Inc
3.23 USD 0.09 (2.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTEK hat sich für heute um -2.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.21 bis zu einem Hoch von 3.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fuel Tech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTEK News
Tagesspanne
3.21 3.33
Jahresspanne
0.88 3.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.32
- Eröffnung
- 3.29
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Tief
- 3.21
- Hoch
- 3.33
- Volumen
- 111
- Tagesänderung
- -2.71%
- Monatsänderung
- 9.49%
- 6-Monatsänderung
- 210.58%
- Jahresänderung
- 204.72%
