FTEK: Fuel Tech Inc
3.28 USD 0.27 (7.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTEK за сегодня изменился на -7.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.16, а максимальная — 3.55.
Следите за динамикой Fuel Tech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTEK
Дневной диапазон
3.16 3.55
Годовой диапазон
0.88 3.65
- Предыдущее закрытие
- 3.55
- Open
- 3.55
- Bid
- 3.28
- Ask
- 3.58
- Low
- 3.16
- High
- 3.55
- Объем
- 995
- Дневное изменение
- -7.61%
- Месячное изменение
- 11.19%
- 6-месячное изменение
- 215.38%
- Годовое изменение
- 209.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.