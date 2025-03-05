货币 / FTEK
FTEK: Fuel Tech Inc
3.13 USD 0.15 (4.57%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTEK汇率已更改-4.57%。当日，交易品种以低点2.99和高点3.29进行交易。
关注Fuel Tech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.99 3.29
年范围
0.88 3.65
- 前一天收盘价
- 3.28
- 开盘价
- 3.27
- 卖价
- 3.13
- 买价
- 3.43
- 最低价
- 2.99
- 最高价
- 3.29
- 交易量
- 567
- 日变化
- -4.57%
- 月变化
- 6.10%
- 6个月变化
- 200.96%
- 年变化
- 195.28%
