通貨 / FTEK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FTEK: Fuel Tech Inc
3.32 USD 0.27 (8.85%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTEKの今日の為替レートは、8.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.94の安値と3.32の高値で取引されました。
Fuel Tech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTEK News
- Fuel Tech: Take Advantage Of Market Euphoria To Exit (NASDAQ:FTEK)
- Are Industrial Products Stocks Lagging Fuel Tech (FTEK) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Tetra Tech, Donaldson, Atmus Filtration and Fuel Tech
- 4 Pollution Control Stocks to Watch on Robust Industry Trends
- Fuel Tech receives $3.2 million in pollution control orders
- Is Fuel Tech (FTEK) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Fuel Tech, Inc. (FTEK) is a Great Choice
- Fuel Tech (FTEK) Q2 Revenue Falls 21%
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Fuel Tech earnings beat, revenue fell short of estimates
- CECO Environmental (CECO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- FTEK stock soars to 52-week high, touches $1.8 amid growth
- FTEK stock soars to 52-week high, touches $1.65 amid growth
- Fuel Tech, Inc. (FTEK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.94 3.32
1年のレンジ
0.88 3.65
- 以前の終値
- 3.05
- 始値
- 3.06
- 買値
- 3.32
- 買値
- 3.62
- 安値
- 2.94
- 高値
- 3.32
- 出来高
- 848
- 1日の変化
- 8.85%
- 1ヶ月の変化
- 12.54%
- 6ヶ月の変化
- 219.23%
- 1年の変化
- 213.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K