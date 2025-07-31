Moedas / FRSH
FRSH: Freshworks Inc - Class A
12.92 USD 0.20 (1.57%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRSH para hoje mudou para 1.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.88 e o mais alto foi 12.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Freshworks Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRSH Notícias
- Freshworks Inc. (FRSH) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:FRSH) 2025-09-17
- UBS mantém recomendação de compra para ações da Freshworks, com preço-alvo de US$ 19
- UBS reiterates Buy rating on Freshworks stock, maintains $19 price target
- Cantor Fitzgerald reitera classificação acima da média para ações da Freshworks
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Freshworks stock
- Oppenheimer mantém classificação acima da média para ações da Freshworks com preço-alvo de US$ 19
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock with $19 target
- Needham mantém recomendação de compra para ações da Freshworks, prevê caminho para "Regra de 45"
- Needham reiterates Buy on Freshworks stock, sees path to "Rule of 45
- JMP reitera classificação de ações da Freshworks como acima da média
- Freshworks stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Freshworks Inc. (FRSH) Investor Day 2025 Transcript
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Yamamoto Mika, Freshworks’ chief customer officer, sells $56k in shares
- Freshworks director Nelson sells $110,809 in shares
- Freshworks Stock: Q2 2025 Shows Strength With A Discounted Stock Price (NASDAQ:FRSH)
- Freshworks: Solid Growth As Agentic AI Tools Take Off (NASDAQ:FRSH)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock at $19 target
- Freshworks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Freshworks director Nelson sells $109k in shares
- Freshworks (FRSH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Freshworks (FRSH) Q2 Revenue Up 18%
Faixa diária
12.88 12.98
Faixa anual
10.81 19.78
- Fechamento anterior
- 12.72
- Open
- 12.95
- Bid
- 12.92
- Ask
- 13.22
- Low
- 12.88
- High
- 12.98
- Volume
- 432
- Mudança diária
- 1.57%
- Mudança mensal
- -2.49%
- Mudança de 6 meses
- -8.17%
- Mudança anual
- 12.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh