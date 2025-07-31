通貨 / FRSH
FRSH: Freshworks Inc - Class A
13.17 USD 0.45 (3.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRSHの今日の為替レートは、3.54%変化しました。日中、通貨は1あたり12.88の安値と13.26の高値で取引されました。
Freshworks Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRSH News
- Freshworks Inc. (FRSH) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:FRSH) 2025-09-17
- UBSがフレッシュワークスの株式に対する「買い」評価を維持、目標株価19ドルを据え置き
- UBS reiterates Buy rating on Freshworks stock, maintains $19 price target
- キャンター・フィッツジェラルド、フレッシュワークス株に「オーバーウェイト」評価を維持
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Freshworks stock
- オッペンハイマー、Freshworks株に「アウトパフォーム」評価を$19目標で維持
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock with $19 target
- Needham、Freshworks株に対する買い推奨を維持、「Rule of 45」への道筋を示す
- Needham reiterates Buy on Freshworks stock, sees path to "Rule of 45
- JMPがFreshworksの株式評価を「市場アウトパフォーム」で再確認
- Freshworks stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Freshworks Inc. (FRSH) Investor Day 2025 Transcript
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Yamamoto Mika, Freshworks’ chief customer officer, sells $56k in shares
- Freshworks director Nelson sells $110,809 in shares
- Freshworks Stock: Q2 2025 Shows Strength With A Discounted Stock Price (NASDAQ:FRSH)
- Freshworks: Solid Growth As Agentic AI Tools Take Off (NASDAQ:FRSH)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock at $19 target
- Freshworks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Freshworks director Nelson sells $109k in shares
- Freshworks (FRSH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Freshworks (FRSH) Q2 Revenue Up 18%
1日のレンジ
12.88 13.26
1年のレンジ
10.81 19.78
- 以前の終値
- 12.72
- 始値
- 12.95
- 買値
- 13.17
- 買値
- 13.47
- 安値
- 12.88
- 高値
- 13.26
- 出来高
- 10.141 K
- 1日の変化
- 3.54%
- 1ヶ月の変化
- -0.60%
- 6ヶ月の変化
- -6.40%
- 1年の変化
- 14.32%
