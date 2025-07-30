Валюты / FRSH
FRSH: Freshworks Inc - Class A
12.56 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRSH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.33, а максимальная — 12.57.
Следите за динамикой Freshworks Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FRSH
- UBS подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Freshworks, сохраняя целевую цену $19
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг Overweight для акций Freshworks
- Oppenheimer подтверждает рейтинг "Выше рынка" для акций Freshworks с целевой ценой $19
- Needham подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Freshworks, видит путь к "Правилу 45"
- JMP Securities подтверждает рейтинг акций Freshworks на уровне "Market Outperform"
Дневной диапазон
12.33 12.57
Годовой диапазон
10.81 19.78
- Предыдущее закрытие
- 12.56
- Open
- 12.54
- Bid
- 12.56
- Ask
- 12.86
- Low
- 12.33
- High
- 12.57
- Объем
- 5.806 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -5.21%
- 6-месячное изменение
- -10.73%
- Годовое изменение
- 9.03%
