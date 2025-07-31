KurseKategorien
Währungen / FRSH
Zurück zum Aktien

FRSH: Freshworks Inc - Class A

13.17 USD 0.45 (3.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRSH hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.88 bis zu einem Hoch von 13.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Freshworks Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRSH News

Tagesspanne
12.88 13.26
Jahresspanne
10.81 19.78
Vorheriger Schlusskurs
12.72
Eröffnung
12.95
Bid
13.17
Ask
13.47
Tief
12.88
Hoch
13.26
Volumen
10.141 K
Tagesänderung
3.54%
Monatsänderung
-0.60%
6-Monatsänderung
-6.40%
Jahresänderung
14.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K