Währungen / FRSH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FRSH: Freshworks Inc - Class A
13.17 USD 0.45 (3.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRSH hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.88 bis zu einem Hoch von 13.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freshworks Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRSH News
- Freshworks Inc. (FRSH) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:FRSH) 2025-09-17
- UBS bekräftigt "Buy"-Rating für Freshworks und Kursziel von 19 US-Dollar
- UBS reiterates Buy rating on Freshworks stock, maintains $19 price target
- Freshworks: Cantor Fitzgerald bekräftigt Einstufung "Overweight" und Kursziel von 20 US-Dollar
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Freshworks stock
- Oppenheimer bestätigt Outperform-Rating für Freshworks mit Kursziel von 19 US-Dollar/n
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock with $19 target
- Needham bestätigt "Buy"-Rating für Freshworks und sieht Potenzial für "Rule of 45"
- Needham reiterates Buy on Freshworks stock, sees path to "Rule of 45
- JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating für Freshworks-Aktie
- Freshworks stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Freshworks Inc. (FRSH) Investor Day 2025 Transcript
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Yamamoto Mika, Freshworks’ chief customer officer, sells $56k in shares
- Freshworks director Nelson sells $110,809 in shares
- Freshworks Stock: Q2 2025 Shows Strength With A Discounted Stock Price (NASDAQ:FRSH)
- Freshworks: Solid Growth As Agentic AI Tools Take Off (NASDAQ:FRSH)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock at $19 target
- Freshworks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Freshworks director Nelson sells $109k in shares
- Freshworks (FRSH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Freshworks (FRSH) Q2 Revenue Up 18%
Tagesspanne
12.88 13.26
Jahresspanne
10.81 19.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.72
- Eröffnung
- 12.95
- Bid
- 13.17
- Ask
- 13.47
- Tief
- 12.88
- Hoch
- 13.26
- Volumen
- 10.141 K
- Tagesänderung
- 3.54%
- Monatsänderung
- -0.60%
- 6-Monatsänderung
- -6.40%
- Jahresänderung
- 14.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K