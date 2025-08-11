Divisas / FRSH
FRSH: Freshworks Inc - Class A
12.72 USD 0.16 (1.27%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRSH de hoy ha cambiado un 1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.47, mientras que el máximo ha alcanzado 13.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freshworks Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRSH News
- Freshworks Inc. (FRSH) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:FRSH) 2025-09-17
- UBS reitera calificación de Compra para Freshworks y mantiene precio objetivo de $19
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Freshworks
- Oppenheimer reitera calificación de Mejor Rendimiento para Freshworks con objetivo de $19
- Needham reitera compra para acciones de Freshworks, ve camino a "Regla del 45"
- JMP reitera calificación de Freshworks en "Market Outperform"
- Freshworks Inc. (FRSH) Investor Day 2025 Transcript
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Yamamoto Mika, Freshworks’ chief customer officer, sells $56k in shares
- Freshworks director Nelson sells $110,809 in shares
- Freshworks Stock: Q2 2025 Shows Strength With A Discounted Stock Price (NASDAQ:FRSH)
- Freshworks: Solid Growth As Agentic AI Tools Take Off (NASDAQ:FRSH)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
Rango diario
12.47 13.05
Rango anual
10.81 19.78
- Cierres anteriores
- 12.56
- Open
- 12.47
- Bid
- 12.72
- Ask
- 13.02
- Low
- 12.47
- High
- 13.05
- Volumen
- 8.597 K
- Cambio diario
- 1.27%
- Cambio mensual
- -4.00%
- Cambio a 6 meses
- -9.59%
- Cambio anual
- 10.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B