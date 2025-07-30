货币 / FRSH
FRSH: Freshworks Inc - Class A
12.76 USD 0.20 (1.59%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRSH汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点12.47和高点12.81进行交易。
关注Freshworks Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FRSH新闻
- UBS重申Freshworks股票买入评级，维持19美元目标价
- UBS reiterates Buy rating on Freshworks stock, maintains $19 price target
- Cantor Fitzgerald 重申 Freshworks 股票"增持"评级
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Freshworks stock
- Oppenheimer重申Freshworks股票"跑赢大盘"评级，目标价19美元
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock with $19 target
- Needham维持Freshworks股票买入评级，预见"45法则"路径
- Needham reiterates Buy on Freshworks stock, sees path to "Rule of 45
- JMP证券重申Freshworks股票评级为"市场表现优于大盘"
- Freshworks stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Freshworks Inc. (FRSH) Investor Day 2025 Transcript
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Yamamoto Mika, Freshworks’ chief customer officer, sells $56k in shares
- Freshworks director Nelson sells $110,809 in shares
- Freshworks Stock: Q2 2025 Shows Strength With A Discounted Stock Price (NASDAQ:FRSH)
- Freshworks: Solid Growth As Agentic AI Tools Take Off (NASDAQ:FRSH)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/12/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Freshworks stock at $19 target
- Freshworks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Freshworks director Nelson sells $109k in shares
- Freshworks (FRSH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Freshworks (FRSH) Q2 Revenue Up 18%
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Freshworks stock
日范围
12.47 12.81
年范围
10.81 19.78
- 前一天收盘价
- 12.56
- 开盘价
- 12.47
- 卖价
- 12.76
- 买价
- 13.06
- 最低价
- 12.47
- 最高价
- 12.81
- 交易量
- 2.355 K
- 日变化
- 1.59%
- 月变化
- -3.70%
- 6个月变化
- -9.31%
- 年变化
- 10.76%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值