FMNB: Farmers National Banc Corp
15.00 USD 0.32 (2.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FMNB para hoje mudou para 2.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.75 e o mais alto foi 15.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Farmers National Banc Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FMNB Notícias
Faixa diária
14.75 15.00
Faixa anual
11.58 16.27
- Fechamento anterior
- 14.68
- Open
- 14.75
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Low
- 14.75
- High
- 15.00
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 2.18%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 12.36%
- Mudança anual
- 0.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh