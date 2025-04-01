Валюты / FMNB
FMNB: Farmers National Banc Corp
14.52 USD 0.23 (1.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMNB за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.44, а максимальная — 14.69.
Следите за динамикой Farmers National Banc Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.44 14.69
Годовой диапазон
11.58 16.27
- Предыдущее закрытие
- 14.75
- Open
- 14.69
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Low
- 14.44
- High
- 14.69
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- -3.20%
- 6-месячное изменение
- 8.76%
- Годовое изменение
- -3.07%
