货币 / FMNB
FMNB: Farmers National Banc Corp
14.73 USD 0.21 (1.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FMNB汇率已更改1.45%。当日，交易品种以低点14.41和高点14.83进行交易。
关注Farmers National Banc Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMNB新闻
- New Strong Buy Stocks for August 28th
- Best Value Stocks to Buy for August 28th
- Best Income Stocks to Buy for August 28th
- Farmers National Banc declares $0.17 quarterly dividend
- Farmers National (FMNB) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Will Farmers National (FMNB) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Farmers National Banc Stock?
- All You Need to Know About Farmers National (FMNB) Rating Upgrade to Buy
- Farmers National Banc Beats Q2 Estimates
- Farmers National earnings matched, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Farmers National (FMNB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Farmers National Banc (FMNB) Q2 Earnings Match Estimates
- Farmers National Banc shares surge 7.5% after strong Q2 results
- Mercantile Bank (MBWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Farmers National Banc Corp. announces dividend
- Farmers National Banc (FMNB): Over 5% Dividend Yield And Positive Earnings Outlook
日范围
14.41 14.83
年范围
11.58 16.27
- 前一天收盘价
- 14.52
- 开盘价
- 14.66
- 卖价
- 14.73
- 买价
- 15.03
- 最低价
- 14.41
- 最高价
- 14.83
- 交易量
- 75
- 日变化
- 1.45%
- 月变化
- -1.80%
- 6个月变化
- 10.34%
- 年变化
- -1.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值