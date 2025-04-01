KurseKategorien
Währungen / FMNB
Zurück zum Aktien

FMNB: Farmers National Banc Corp

14.88 USD 0.20 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FMNB hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.88 bis zu einem Hoch von 15.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Farmers National Banc Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMNB News

Tagesspanne
14.88 15.01
Jahresspanne
11.58 16.27
Vorheriger Schlusskurs
15.08
Eröffnung
15.01
Bid
14.88
Ask
15.18
Tief
14.88
Hoch
15.01
Volumen
34
Tagesänderung
-1.33%
Monatsänderung
-0.80%
6-Monatsänderung
11.46%
Jahresänderung
-0.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K