FMNB: Farmers National Banc Corp
14.88 USD 0.20 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FMNB hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.88 bis zu einem Hoch von 15.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Farmers National Banc Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.88 15.01
Jahresspanne
11.58 16.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.08
- Eröffnung
- 15.01
- Bid
- 14.88
- Ask
- 15.18
- Tief
- 14.88
- Hoch
- 15.01
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- -0.80%
- 6-Monatsänderung
- 11.46%
- Jahresänderung
- -0.67%
