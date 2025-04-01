Divisas / FMNB
FMNB: Farmers National Banc Corp
14.68 USD 0.16 (1.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FMNB de hoy ha cambiado un 1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.41, mientras que el máximo ha alcanzado 15.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Farmers National Banc Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMNB News
Rango diario
14.41 15.06
Rango anual
11.58 16.27
- Cierres anteriores
- 14.52
- Open
- 14.66
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- Low
- 14.41
- High
- 15.06
- Volumen
- 220
- Cambio diario
- 1.10%
- Cambio mensual
- -2.13%
- Cambio a 6 meses
- 9.96%
- Cambio anual
- -2.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B