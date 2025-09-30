- Visão do mercado
FGMCR: FG Merger II Corp.
A taxa do FGMCR para hoje mudou para 9.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3888 e o mais alto foi 0.4400.
Veja a dinâmica do par de moedas FG Merger II Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FGMCR hoje?
Hoje FG Merger II Corp. (FGMCR) está avaliado em 0.3949. O instrumento é negociado dentro de 9.69%, o fechamento de ontem foi 0.3600, e o volume de negociação atingiu 192. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGMCR em tempo real.
As ações de FG Merger II Corp. pagam dividendos?
Atualmente FG Merger II Corp. está avaliado em 0.3949. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 97.45% e USD. Monitore os movimentos de FGMCR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FGMCR?
Você pode comprar ações de FG Merger II Corp. (FGMCR) pelo preço atual 0.3949. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3949 ou 0.3979, enquanto 192 e -10.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGMCR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FGMCR?
Investir em FG Merger II Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0782 - 0.4400 e o preço atual 0.3949. Muitos comparam 49.02% e 97.45% antes de enviar ordens em 0.3949 ou 0.3979. Estude as mudanças diárias de preço de FGMCR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FG Merger II Corp.?
O maior preço de FG Merger II Corp. (FGMCR) no último ano foi 0.4400. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0782 - 0.4400, e a comparação com 0.3600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FG Merger II Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FG Merger II Corp.?
O menor preço de FG Merger II Corp. (FGMCR) no ano foi 0.0782. A comparação com o preço atual 0.3949 e 0.0782 - 0.4400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGMCR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGMCR?
No passado FG Merger II Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3600 e 97.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.3600
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.3949
- Ask
- 0.3979
- Low
- 0.3888
- High
- 0.4400
- Volume
- 192
- Mudança diária
- 9.69%
- Mudança mensal
- 49.02%
- Mudança de 6 meses
- 97.45%
- Mudança anual
- 97.45%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4