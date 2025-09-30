- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FGMCR: FG Merger II Corp.
Il tasso di cambio FGMCR ha avuto una variazione del 9.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3888 e ad un massimo di 0.4400.
Segui le dinamiche di FG Merger II Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FGMCR oggi?
Oggi le azioni FG Merger II Corp. sono prezzate a 0.3949. Viene scambiato all'interno di 9.69%, la chiusura di ieri è stata 0.3600 e il volume degli scambi ha raggiunto 192. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGMCR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FG Merger II Corp. pagano dividendi?
FG Merger II Corp. è attualmente valutato a 0.3949. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 97.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGMCR.
Come acquistare azioni FGMCR?
Puoi acquistare azioni FG Merger II Corp. al prezzo attuale di 0.3949. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.3949 o 0.3979, mentre 192 e -10.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGMCR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FGMCR?
Investire in FG Merger II Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0782 - 0.4400 e il prezzo attuale 0.3949. Molti confrontano 49.02% e 97.45% prima di effettuare ordini su 0.3949 o 0.3979. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGMCR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FG Merger II Corp.?
Il prezzo massimo di FG Merger II Corp. nell'ultimo anno è stato 0.4400. All'interno di 0.0782 - 0.4400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FG Merger II Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FG Merger II Corp.?
Il prezzo più basso di FG Merger II Corp. (FGMCR) nel corso dell'anno è stato 0.0782. Confrontandolo con gli attuali 0.3949 e 0.0782 - 0.4400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGMCR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGMCR?
FG Merger II Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3600 e 97.45%.
- Chiusura Precedente
- 0.3600
- Apertura
- 0.4400
- Bid
- 0.3949
- Ask
- 0.3979
- Minimo
- 0.3888
- Massimo
- 0.4400
- Volume
- 192
- Variazione giornaliera
- 9.69%
- Variazione Mensile
- 49.02%
- Variazione Semestrale
- 97.45%
- Variazione Annuale
- 97.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4