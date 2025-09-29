КотировкиРазделы
FGMCR: FG Merger II Corp.

0.3949 USD 0.0349 (9.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGMCR за сегодня изменился на 9.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3888, а максимальная — 0.4400.

Следите за динамикой FG Merger II Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGMCR сегодня?

FG Merger II Corp. (FGMCR) сегодня оценивается на уровне 0.3949. Инструмент торгуется в пределах 9.69%, вчерашнее закрытие составило 0.3600, а торговый объем достиг 192. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGMCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Merger II Corp.?

FG Merger II Corp. в настоящее время оценивается в 0.3949. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 97.45% и USD. Отслеживайте движения FGMCR на графике в реальном времени.

Как купить акции FGMCR?

Вы можете купить акции FG Merger II Corp. (FGMCR) по текущей цене 0.3949. Ордера обычно размещаются около 0.3949 или 0.3979, тогда как 192 и -10.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGMCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGMCR?

Инвестирование в FG Merger II Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0782 - 0.4400 и текущей цены 0.3949. Многие сравнивают 49.02% и 97.45% перед размещением ордеров на 0.3949 или 0.3979. Изучайте ежедневные изменения цены FGMCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FG Merger II Corp.?

Самая высокая цена FG Merger II Corp. (FGMCR) за последний год составила 0.4400. Акции заметно колебались в пределах 0.0782 - 0.4400, сравнение с 0.3600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Merger II Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FG Merger II Corp.?

Самая низкая цена FG Merger II Corp. (FGMCR) за год составила 0.0782. Сравнение с текущими 0.3949 и 0.0782 - 0.4400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGMCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGMCR?

В прошлом FG Merger II Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3600 и 97.45% после корпоративных действий.

