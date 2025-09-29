- Обзор рынка
FGMCR: FG Merger II Corp.
Курс FGMCR за сегодня изменился на 9.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3888, а максимальная — 0.4400.
Следите за динамикой FG Merger II Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGMCR сегодня?
FG Merger II Corp. (FGMCR) сегодня оценивается на уровне 0.3949. Инструмент торгуется в пределах 9.69%, вчерашнее закрытие составило 0.3600, а торговый объем достиг 192. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGMCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Merger II Corp.?
FG Merger II Corp. в настоящее время оценивается в 0.3949. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 97.45% и USD. Отслеживайте движения FGMCR на графике в реальном времени.
Как купить акции FGMCR?
Вы можете купить акции FG Merger II Corp. (FGMCR) по текущей цене 0.3949. Ордера обычно размещаются около 0.3949 или 0.3979, тогда как 192 и -10.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGMCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGMCR?
Инвестирование в FG Merger II Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0782 - 0.4400 и текущей цены 0.3949. Многие сравнивают 49.02% и 97.45% перед размещением ордеров на 0.3949 или 0.3979. Изучайте ежедневные изменения цены FGMCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FG Merger II Corp.?
Самая высокая цена FG Merger II Corp. (FGMCR) за последний год составила 0.4400. Акции заметно колебались в пределах 0.0782 - 0.4400, сравнение с 0.3600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Merger II Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FG Merger II Corp.?
Самая низкая цена FG Merger II Corp. (FGMCR) за год составила 0.0782. Сравнение с текущими 0.3949 и 0.0782 - 0.4400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGMCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGMCR?
В прошлом FG Merger II Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3600 и 97.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.3600
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.3949
- Ask
- 0.3979
- Low
- 0.3888
- High
- 0.4400
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- 9.69%
- Месячное изменение
- 49.02%
- 6-месячное изменение
- 97.45%
- Годовое изменение
- 97.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%