FGMCR: FG Merger II Corp.
El tipo de cambio de FGMCR de hoy ha cambiado un 9.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3888, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FG Merger II Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FGMCR hoy?
FG Merger II Corp. (FGMCR) se evalúa hoy en 0.3949. El instrumento se negocia dentro de 9.69%; el cierre de ayer ha sido 0.3600 y el volumen comercial ha alcanzado 192. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FGMCR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FG Merger II Corp.?
FG Merger II Corp. se evalúa actualmente en 0.3949. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 97.45% y USD. Monitoree los movimientos de FGMCR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FGMCR?
Puede comprar acciones de FG Merger II Corp. (FGMCR) al precio actual de 0.3949. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.3949 o 0.3979, mientras que 192 y -10.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FGMCR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FGMCR?
Invertir en FG Merger II Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.0782 - 0.4400 y el precio actual 0.3949. Muchos comparan 49.02% y 97.45% antes de colocar órdenes en 0.3949 o 0.3979. Estudie los cambios diarios de precios de FGMCR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FG Merger II Corp.?
El precio más alto de FG Merger II Corp. (FGMCR) en el último año ha sido 0.4400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0782 - 0.4400, una comparación con 0.3600 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FG Merger II Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FG Merger II Corp.?
El precio más bajo de FG Merger II Corp. (FGMCR) para el año ha sido 0.0782. La comparación con los actuales 0.3949 y 0.0782 - 0.4400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FGMCR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FGMCR?
En el pasado, FG Merger II Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.3600 y 97.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.3600
- Open
- 0.4400
- Bid
- 0.3949
- Ask
- 0.3979
- Low
- 0.3888
- High
- 0.4400
- Volumen
- 192
- Cambio diario
- 9.69%
- Cambio mensual
- 49.02%
- Cambio a 6 meses
- 97.45%
- Cambio anual
- 97.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.