FGMCR: FG Merger II Corp.
Le taux de change de FGMCR a changé de 9.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3888 et à un maximum de 0.4400.
Suivez la dynamique FG Merger II Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FGMCR aujourd'hui ?
L'action FG Merger II Corp. est cotée à 0.3949 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.69%, a clôturé hier à 0.3600 et son volume d'échange a atteint 192. Le graphique en temps réel du cours de FGMCR présente ces mises à jour.
L'action FG Merger II Corp. verse-t-elle des dividendes ?
FG Merger II Corp. est actuellement valorisé à 0.3949. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 97.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGMCR.
Comment acheter des actions FGMCR ?
Vous pouvez acheter des actions FG Merger II Corp. au cours actuel de 0.3949. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.3949 ou de 0.3979, le 192 et le -10.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGMCR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FGMCR ?
Investir dans FG Merger II Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0782 - 0.4400 et le prix actuel 0.3949. Beaucoup comparent 49.02% et 97.45% avant de passer des ordres à 0.3949 ou 0.3979. Consultez le graphique du cours de FGMCR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FG Merger II Corp. ?
Le cours le plus élevé de FG Merger II Corp. l'année dernière était 0.4400. Au cours de 0.0782 - 0.4400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.3600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FG Merger II Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FG Merger II Corp. ?
Le cours le plus bas de FG Merger II Corp. (FGMCR) sur l'année a été 0.0782. Sa comparaison avec 0.3949 et 0.0782 - 0.4400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGMCR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FGMCR a-t-elle été divisée ?
FG Merger II Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.3600 et 97.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.3600
- Ouverture
- 0.4400
- Bid
- 0.3949
- Ask
- 0.3979
- Plus Bas
- 0.3888
- Plus Haut
- 0.4400
- Volume
- 192
- Changement quotidien
- 9.69%
- Changement Mensuel
- 49.02%
- Changement à 6 Mois
- 97.45%
- Changement Annuel
- 97.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4