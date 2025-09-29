报价部分
货币 / FGMCR
FGMCR: FG Merger II Corp.

0.3949 USD 0.0349 (9.69%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FGMCR汇率已更改9.69%。当日，交易品种以低点0.3888和高点0.4400进行交易。

关注FG Merger II Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FGMCR股票今天的价格是多少？

FG Merger II Corp.股票今天的定价为0.3949。它在9.69%范围内交易，昨天的收盘价为0.3600，交易量达到192。FGMCR的实时价格图表显示了这些更新。

FG Merger II Corp.股票是否支付股息？

FG Merger II Corp.目前的价值为0.3949。股息政策取决于公司，而投资者也会关注97.45%和USD。实时查看图表以跟踪FGMCR走势。

如何购买FGMCR股票？

您可以以0.3949的当前价格购买FG Merger II Corp.股票。订单通常设置在0.3949或0.3979附近，而192和-10.25%显示市场活动。立即关注FGMCR的实时图表更新。

如何投资FGMCR股票？

投资FG Merger II Corp.需要考虑年度范围0.0782 - 0.4400和当前价格0.3949。许多人在以0.3949或0.3979下订单之前，会比较49.02%和。实时查看FGMCR价格图表，了解每日变化。

FG Merger II Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FG Merger II Corp.的最高价格是0.4400。在0.0782 - 0.4400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Merger II Corp.的绩效。

FG Merger II Corp.股票的最低价格是多少？

FG Merger II Corp.（FGMCR）的最低价格为0.0782。将其与当前的0.3949和0.0782 - 0.4400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGMCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGMCR股票是什么时候拆分的？

FG Merger II Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.3600和97.45%中可见。

日范围
0.3888 0.4400
年范围
0.0782 0.4400
前一天收盘价
0.3600
开盘价
0.4400
卖价
0.3949
买价
0.3979
最低价
0.3888
最高价
0.4400
交易量
192
日变化
9.69%
月变化
49.02%
6个月变化
97.45%
年变化
97.45%
