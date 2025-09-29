FGMCR股票今天的价格是多少？ FG Merger II Corp.股票今天的定价为0.3949。它在9.69%范围内交易，昨天的收盘价为0.3600，交易量达到192。FGMCR的实时价格图表显示了这些更新。

FG Merger II Corp.股票是否支付股息？ FG Merger II Corp.目前的价值为0.3949。股息政策取决于公司，而投资者也会关注97.45%和USD。实时查看图表以跟踪FGMCR走势。

如何购买FGMCR股票？ 您可以以0.3949的当前价格购买FG Merger II Corp.股票。订单通常设置在0.3949或0.3979附近，而192和-10.25%显示市场活动。立即关注FGMCR的实时图表更新。

如何投资FGMCR股票？ 投资FG Merger II Corp.需要考虑年度范围0.0782 - 0.4400和当前价格0.3949。许多人在以0.3949或0.3979下订单之前，会比较49.02%和。实时查看FGMCR价格图表，了解每日变化。

FG Merger II Corp.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FG Merger II Corp.的最高价格是0.4400。在0.0782 - 0.4400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Merger II Corp.的绩效。

FG Merger II Corp.股票的最低价格是多少？ FG Merger II Corp.（FGMCR）的最低价格为0.0782。将其与当前的0.3949和0.0782 - 0.4400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGMCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。