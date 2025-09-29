FGMCR: FG Merger II Corp.
今日FGMCR汇率已更改9.69%。当日，交易品种以低点0.3888和高点0.4400进行交易。
关注FG Merger II Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FGMCR股票今天的价格是多少？
FG Merger II Corp.股票今天的定价为0.3949。它在9.69%范围内交易，昨天的收盘价为0.3600，交易量达到192。FGMCR的实时价格图表显示了这些更新。
FG Merger II Corp.股票是否支付股息？
FG Merger II Corp.目前的价值为0.3949。股息政策取决于公司，而投资者也会关注97.45%和USD。实时查看图表以跟踪FGMCR走势。
如何购买FGMCR股票？
您可以以0.3949的当前价格购买FG Merger II Corp.股票。订单通常设置在0.3949或0.3979附近，而192和-10.25%显示市场活动。立即关注FGMCR的实时图表更新。
如何投资FGMCR股票？
投资FG Merger II Corp.需要考虑年度范围0.0782 - 0.4400和当前价格0.3949。许多人在以0.3949或0.3979下订单之前，会比较49.02%和。实时查看FGMCR价格图表，了解每日变化。
FG Merger II Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FG Merger II Corp.的最高价格是0.4400。在0.0782 - 0.4400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Merger II Corp.的绩效。
FG Merger II Corp.股票的最低价格是多少？
FG Merger II Corp.（FGMCR）的最低价格为0.0782。将其与当前的0.3949和0.0782 - 0.4400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGMCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FGMCR股票是什么时候拆分的？
FG Merger II Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.3600和97.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.3600
- 开盘价
- 0.4400
- 卖价
- 0.3949
- 买价
- 0.3979
- 最低价
- 0.3888
- 最高价
- 0.4400
- 交易量
- 192
- 日变化
- 9.69%
- 月变化
- 49.02%
- 6个月变化
- 97.45%
- 年变化
- 97.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值