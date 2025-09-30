- Übersicht
FGMCR: FG Merger II Corp.
Der Wechselkurs von FGMCR hat sich für heute um 9.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3888 bis zu einem Hoch von 0.4400 gehandelt.
Verfolgen Sie die FG Merger II Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FGMCR heute?
Die Aktie von FG Merger II Corp. (FGMCR) notiert heute bei 0.3949. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.69% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3600 und das Handelsvolumen erreichte 192. Das Live-Chart von FGMCR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FGMCR Dividenden?
FG Merger II Corp. wird derzeit mit 0.3949 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 97.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FGMCR zu verfolgen.
Wie kaufe ich FGMCR-Aktien?
Sie können Aktien von FG Merger II Corp. (FGMCR) zum aktuellen Kurs von 0.3949 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.3949 oder 0.3979 platziert, während 192 und -10.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FGMCR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FGMCR-Aktien?
Bei einer Investition in FG Merger II Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0782 - 0.4400 und der aktuelle Kurs 0.3949 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 49.02% und 97.45%, bevor sie Orders zu 0.3949 oder 0.3979 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FGMCR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FG Merger II Corp.?
Der höchste Kurs von FG Merger II Corp. (FGMCR) im vergangenen Jahr lag bei 0.4400. Innerhalb von 0.0782 - 0.4400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FG Merger II Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FG Merger II Corp.?
Der niedrigste Kurs von FG Merger II Corp. (FGMCR) im Laufe des Jahres betrug 0.0782. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.3949 und der Spanne 0.0782 - 0.4400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FGMCR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FGMCR statt?
FG Merger II Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3600 und 97.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3600
- Eröffnung
- 0.4400
- Bid
- 0.3949
- Ask
- 0.3979
- Tief
- 0.3888
- Hoch
- 0.4400
- Volumen
- 192
- Tagesänderung
- 9.69%
- Monatsänderung
- 49.02%
- 6-Monatsänderung
- 97.45%
- Jahresänderung
- 97.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4