FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc
8.94 USD 0.27 (3.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FENC para hoje mudou para 3.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.71 e o mais alto foi 9.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Fennec Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FENC Notícias
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Concentra Group (CON) Matches Q2 Earnings Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- Recent Price Trend in Adherex Technologies (FENC) is Your Friend, Here's Why
- Fennec Pharmaceuticals elects board members, shareholders approve proposals
- Fennec Pharmaceuticals at BioConnect: Strategic Moves and Market Expansion
- Fennec Pharma stock soars to 52-week high of $7.66
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.71 9.10
Faixa anual
3.96 9.42
- Fechamento anterior
- 8.67
- Open
- 8.76
- Bid
- 8.94
- Ask
- 9.24
- Low
- 8.71
- High
- 9.10
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 3.11%
- Mudança mensal
- -0.11%
- Mudança de 6 meses
- 46.32%
- Mudança anual
- 80.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh