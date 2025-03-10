Währungen / FENC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc
9.00 USD 0.07 (0.78%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FENC hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.99 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fennec Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FENC News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Adherex Technologies Stock?
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Concentra Group (CON) Matches Q2 Earnings Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- Recent Price Trend in Adherex Technologies (FENC) is Your Friend, Here's Why
- Fennec Pharmaceuticals elects board members, shareholders approve proposals
- Fennec Pharmaceuticals at BioConnect: Strategic Moves and Market Expansion
- Fennec Pharma stock soars to 52-week high of $7.66
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
8.99 9.00
Jahresspanne
3.96 9.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.93
- Eröffnung
- 9.00
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Tief
- 8.99
- Hoch
- 9.00
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 0.56%
- 6-Monatsänderung
- 47.30%
- Jahresänderung
- 81.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K