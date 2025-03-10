KurseKategorien
Währungen / FENC
Zurück zum Aktien

FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc

9.00 USD 0.07 (0.78%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FENC hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.99 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fennec Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FENC News

Tagesspanne
8.99 9.00
Jahresspanne
3.96 9.42
Vorheriger Schlusskurs
8.93
Eröffnung
9.00
Bid
9.00
Ask
9.30
Tief
8.99
Hoch
9.00
Volumen
20
Tagesänderung
0.78%
Monatsänderung
0.56%
6-Monatsänderung
47.30%
Jahresänderung
81.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K