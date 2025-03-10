КотировкиРазделы
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc

8.85 USD 0.18 (2.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FENC за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.42, а максимальная — 9.11.

Следите за динамикой Fennec Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.42 9.11
Годовой диапазон
3.96 9.42
Предыдущее закрытие
8.67
Open
8.63
Bid
8.85
Ask
9.15
Low
8.42
High
9.11
Объем
130
Дневное изменение
2.08%
Месячное изменение
-1.12%
6-месячное изменение
44.84%
Годовое изменение
78.43%
