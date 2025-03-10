Валюты / FENC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc
8.85 USD 0.18 (2.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FENC за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.42, а максимальная — 9.11.
Следите за динамикой Fennec Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FENC
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Concentra Group (CON) Matches Q2 Earnings Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- Recent Price Trend in Adherex Technologies (FENC) is Your Friend, Here's Why
- Fennec Pharmaceuticals elects board members, shareholders approve proposals
- Fennec Pharmaceuticals at BioConnect: Strategic Moves and Market Expansion
- Fennec Pharma stock soars to 52-week high of $7.66
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.42 9.11
Годовой диапазон
3.96 9.42
- Предыдущее закрытие
- 8.67
- Open
- 8.63
- Bid
- 8.85
- Ask
- 9.15
- Low
- 8.42
- High
- 9.11
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- 2.08%
- Месячное изменение
- -1.12%
- 6-месячное изменение
- 44.84%
- Годовое изменение
- 78.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.