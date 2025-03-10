통화 / FENC
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc
8.67 USD 0.26 (2.91%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FENC 환율이 오늘 -2.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.01이고 고가는 9.13이었습니다.
Fennec Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.01 9.13
년간 변동
3.96 9.42
- 이전 종가
- 8.93
- 시가
- 9.00
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- 저가
- 8.01
- 고가
- 9.13
- 볼륨
- 849
- 일일 변동
- -2.91%
- 월 변동
- -3.13%
- 6개월 변동
- 41.90%
- 년간 변동율
- 74.80%
20 9월, 토요일