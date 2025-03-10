시세섹션
통화 / FENC
주식로 돌아가기

FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc

8.67 USD 0.26 (2.91%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FENC 환율이 오늘 -2.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.01이고 고가는 9.13이었습니다.

Fennec Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FENC News

일일 변동 비율
8.01 9.13
년간 변동
3.96 9.42
이전 종가
8.93
시가
9.00
Bid
8.67
Ask
8.97
저가
8.01
고가
9.13
볼륨
849
일일 변동
-2.91%
월 변동
-3.13%
6개월 변동
41.90%
년간 변동율
74.80%
20 9월, 토요일