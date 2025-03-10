クォートセクション
通貨 / FENC
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc

8.93 USD 0.26 (3.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FENCの今日の為替レートは、3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり8.71の安値と9.10の高値で取引されました。

Fennec Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.71 9.10
1年のレンジ
3.96 9.42
以前の終値
8.67
始値
8.76
買値
8.93
買値
9.23
安値
8.71
高値
9.10
出来高
205
1日の変化
3.00%
1ヶ月の変化
-0.22%
6ヶ月の変化
46.15%
1年の変化
80.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K