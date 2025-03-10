通貨 / FENC
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc
8.93 USD 0.26 (3.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FENCの今日の為替レートは、3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり8.71の安値と9.10の高値で取引されました。
Fennec Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FENC News
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Concentra Group (CON) Matches Q2 Earnings Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- Recent Price Trend in Adherex Technologies (FENC) is Your Friend, Here's Why
- Fennec Pharmaceuticals elects board members, shareholders approve proposals
- Fennec Pharmaceuticals at BioConnect: Strategic Moves and Market Expansion
- Fennec Pharma stock soars to 52-week high of $7.66
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.71 9.10
1年のレンジ
3.96 9.42
- 以前の終値
- 8.67
- 始値
- 8.76
- 買値
- 8.93
- 買値
- 9.23
- 安値
- 8.71
- 高値
- 9.10
- 出来高
- 205
- 1日の変化
- 3.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.22%
- 6ヶ月の変化
- 46.15%
- 1年の変化
- 80.04%
