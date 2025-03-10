货币 / FENC
FENC: Fennec Pharmaceuticals Inc
8.63 USD 0.22 (2.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FENC汇率已更改-2.49%。当日，交易品种以低点8.63和高点9.05进行交易。
关注Fennec Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FENC新闻
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cue Biopharma, Inc. (CUE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Concentra Group (CON) Matches Q2 Earnings Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- Recent Price Trend in Adherex Technologies (FENC) is Your Friend, Here's Why
- Fennec Pharmaceuticals elects board members, shareholders approve proposals
- Fennec Pharmaceuticals at BioConnect: Strategic Moves and Market Expansion
- Fennec Pharma stock soars to 52-week high of $7.66
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
8.63 9.05
年范围
3.96 9.42
- 前一天收盘价
- 8.85
- 开盘价
- 8.87
- 卖价
- 8.63
- 买价
- 8.93
- 最低价
- 8.63
- 最高价
- 9.05
- 交易量
- 71
- 日变化
- -2.49%
- 月变化
- -3.58%
- 6个月变化
- 41.24%
- 年变化
- 73.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值