EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1

17.62 USD 0.04 (0.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EQH-PC para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.59 e o mais alto foi 17.65.

Veja a dinâmica do par de moedas Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EQH-PC hoje?

Hoje Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) está avaliado em 17.62. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 17.66, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EQH-PC em tempo real.

As ações de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 pagam dividendos?

Atualmente Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 está avaliado em 17.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.47% e USD. Monitore os movimentos de EQH-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EQH-PC?

Você pode comprar ações de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) pelo preço atual 17.62. Ordens geralmente são executadas perto de 17.62 ou 17.92, enquanto 10 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EQH-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EQH-PC?

Investir em Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 envolve considerar a faixa anual 16.06 - 17.79 e o preço atual 17.62. Muitos comparam 1.73% e 6.47% antes de enviar ordens em 17.62 ou 17.92. Estude as mudanças diárias de preço de EQH-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Equitable Holdings, Inc.?

O maior preço de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) no último ano foi 17.79. As ações oscilaram bastante dentro de 16.06 - 17.79, e a comparação com 17.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Equitable Holdings, Inc.?

O menor preço de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) no ano foi 16.06. A comparação com o preço atual 17.62 e 16.06 - 17.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EQH-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EQH-PC?

No passado Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.66 e 6.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.59 17.65
Faixa anual
16.06 17.79
Fechamento anterior
17.66
Open
17.64
Bid
17.62
Ask
17.92
Low
17.59
High
17.65
Volume
10
Mudança diária
-0.23%
Mudança mensal
1.73%
Mudança de 6 meses
6.47%
Mudança anual
6.47%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4