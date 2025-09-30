- Aperçu
EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1
Le taux de change de EQH-PC a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.59 et à un maximum de 17.65.
Suivez la dynamique Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EQH-PC aujourd'hui ?
L'action Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 est cotée à 17.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 17.66 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de EQH-PC présente ces mises à jour.
L'action Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 verse-t-elle des dividendes ?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 est actuellement valorisé à 17.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EQH-PC.
Comment acheter des actions EQH-PC ?
Vous pouvez acheter des actions Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 au cours actuel de 17.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.62 ou de 17.92, le 10 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EQH-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EQH-PC ?
Investir dans Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.06 - 17.79 et le prix actuel 17.62. Beaucoup comparent 1.73% et 6.47% avant de passer des ordres à 17.62 ou 17.92. Consultez le graphique du cours de EQH-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Equitable Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Equitable Holdings, Inc. l'année dernière était 17.79. Au cours de 16.06 - 17.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Equitable Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) sur l'année a été 16.06. Sa comparaison avec 17.62 et 16.06 - 17.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EQH-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EQH-PC a-t-elle été divisée ?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.66 et 6.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 17.66
- Ouverture
- 17.64
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Plus Bas
- 17.59
- Plus Haut
- 17.65
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 6.47%
- Changement Annuel
- 6.47%
