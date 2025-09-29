- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1
EQH-PCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり17.59の安値と17.65の高値で取引されました。
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EQH-PC株の現在の価格は？
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の株価は本日17.62です。-0.23%内で取引され、前日の終値は17.66、取引量は10に達しました。EQH-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の株は配当を出しますか？
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の現在の価格は17.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.47%やUSDにも注目します。EQH-PCの動きはライブチャートで確認できます。
EQH-PC株を買う方法は？
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の株は現在17.62で購入可能です。注文は通常17.62または17.92付近で行われ、10や-0.11%が市場の動きを示します。EQH-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
EQH-PC株に投資する方法は？
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1への投資では、年間の値幅16.06 - 17.79と現在の17.62を考慮します。注文は多くの場合17.62や17.92で行われる前に、1.73%や6.47%と比較されます。EQH-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Equitable Holdings, Inc.の株の最高値は？
Equitable Holdings, Inc.の過去1年の最高値は17.79でした。16.06 - 17.79内で株価は大きく変動し、17.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Equitable Holdings, Inc.の株の最低値は？
Equitable Holdings, Inc.(EQH-PC)の年間最安値は16.06でした。現在の17.62や16.06 - 17.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQH-PCの動きはライブチャートで確認できます。
EQH-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.66、6.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.66
- 始値
- 17.64
- 買値
- 17.62
- 買値
- 17.92
- 安値
- 17.59
- 高値
- 17.65
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 1.73%
- 6ヶ月の変化
- 6.47%
- 1年の変化
- 6.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前