EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1

17.62 USD 0.04 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EQH-PCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり17.59の安値と17.65の高値で取引されました。

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EQH-PC株の現在の価格は？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の株価は本日17.62です。-0.23%内で取引され、前日の終値は17.66、取引量は10に達しました。EQH-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の株は配当を出しますか？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の現在の価格は17.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.47%やUSDにも注目します。EQH-PCの動きはライブチャートで確認できます。

EQH-PC株を買う方法は？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1の株は現在17.62で購入可能です。注文は通常17.62または17.92付近で行われ、10や-0.11%が市場の動きを示します。EQH-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

EQH-PC株に投資する方法は？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1への投資では、年間の値幅16.06 - 17.79と現在の17.62を考慮します。注文は多くの場合17.62や17.92で行われる前に、1.73%や6.47%と比較されます。EQH-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Equitable Holdings, Inc.の株の最高値は？

Equitable Holdings, Inc.の過去1年の最高値は17.79でした。16.06 - 17.79内で株価は大きく変動し、17.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Equitable Holdings, Inc.の株の最低値は？

Equitable Holdings, Inc.(EQH-PC)の年間最安値は16.06でした。現在の17.62や16.06 - 17.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQH-PCの動きはライブチャートで確認できます。

EQH-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.66、6.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.59 17.65
1年のレンジ
16.06 17.79
以前の終値
17.66
始値
17.64
買値
17.62
買値
17.92
安値
17.59
高値
17.65
出来高
10
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
1.73%
6ヶ月の変化
6.47%
1年の変化
6.47%
