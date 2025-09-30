QuotazioniSezioni
Valute / EQH-PC
Tornare a Azioni

EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1

17.62 USD 0.04 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EQH-PC ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.59 e ad un massimo di 17.65.

Segui le dinamiche di Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EQH-PC oggi?

Oggi le azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 sono prezzate a 17.62. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 17.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EQH-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 pagano dividendi?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 è attualmente valutato a 17.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EQH-PC.

Come acquistare azioni EQH-PC?

Puoi acquistare azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 al prezzo attuale di 17.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.62 o 17.92, mentre 10 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EQH-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EQH-PC?

Investire in Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 implica considerare l'intervallo annuale 16.06 - 17.79 e il prezzo attuale 17.62. Molti confrontano 1.73% e 6.47% prima di effettuare ordini su 17.62 o 17.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EQH-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Equitable Holdings, Inc.?

Il prezzo massimo di Equitable Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 17.79. All'interno di 16.06 - 17.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Equitable Holdings, Inc.?

Il prezzo più basso di Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) nel corso dell'anno è stato 16.06. Confrontandolo con gli attuali 17.62 e 16.06 - 17.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EQH-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EQH-PC?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.66 e 6.47%.

Intervallo Giornaliero
17.59 17.65
Intervallo Annuale
16.06 17.79
Chiusura Precedente
17.66
Apertura
17.64
Bid
17.62
Ask
17.92
Minimo
17.59
Massimo
17.65
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
1.73%
Variazione Semestrale
6.47%
Variazione Annuale
6.47%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4