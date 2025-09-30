- Panoramica
EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1
Il tasso di cambio EQH-PC ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.59 e ad un massimo di 17.65.
Segui le dinamiche di Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EQH-PC oggi?
Oggi le azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 sono prezzate a 17.62. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 17.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EQH-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 pagano dividendi?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 è attualmente valutato a 17.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EQH-PC.
Come acquistare azioni EQH-PC?
Puoi acquistare azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 al prezzo attuale di 17.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.62 o 17.92, mentre 10 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EQH-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EQH-PC?
Investire in Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 implica considerare l'intervallo annuale 16.06 - 17.79 e il prezzo attuale 17.62. Molti confrontano 1.73% e 6.47% prima di effettuare ordini su 17.62 o 17.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EQH-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Equitable Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Equitable Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 17.79. All'interno di 16.06 - 17.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Equitable Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) nel corso dell'anno è stato 16.06. Confrontandolo con gli attuali 17.62 e 16.06 - 17.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EQH-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EQH-PC?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.66 e 6.47%.
- Chiusura Precedente
- 17.66
- Apertura
- 17.64
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Minimo
- 17.59
- Massimo
- 17.65
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 1.73%
- Variazione Semestrale
- 6.47%
- Variazione Annuale
- 6.47%
