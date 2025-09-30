KurseKategorien
Währungen / EQH-PC
Zurück zum Aktien

EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1

17.62 USD 0.04 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EQH-PC hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.59 bis zu einem Hoch von 17.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EQH-PC heute?

Die Aktie von Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) notiert heute bei 17.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.66 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von EQH-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EQH-PC Dividenden?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 wird derzeit mit 17.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQH-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich EQH-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) zum aktuellen Kurs von 17.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.62 oder 17.92 platziert, während 10 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQH-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EQH-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 müssen die jährliche Spanne 16.06 - 17.79 und der aktuelle Kurs 17.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.73% und 6.47%, bevor sie Orders zu 17.62 oder 17.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQH-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?

Der höchste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) im vergangenen Jahr lag bei 17.79. Innerhalb von 16.06 - 17.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) im Laufe des Jahres betrug 16.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.62 und der Spanne 16.06 - 17.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQH-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EQH-PC statt?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.66 und 6.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.59 17.65
Jahresspanne
16.06 17.79
Vorheriger Schlusskurs
17.66
Eröffnung
17.64
Bid
17.62
Ask
17.92
Tief
17.59
Hoch
17.65
Volumen
10
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
1.73%
6-Monatsänderung
6.47%
Jahresänderung
6.47%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4