EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1
Der Wechselkurs von EQH-PC hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.59 bis zu einem Hoch von 17.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EQH-PC heute?
Die Aktie von Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) notiert heute bei 17.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.66 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von EQH-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EQH-PC Dividenden?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 wird derzeit mit 17.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQH-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EQH-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) zum aktuellen Kurs von 17.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.62 oder 17.92 platziert, während 10 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQH-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EQH-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 müssen die jährliche Spanne 16.06 - 17.79 und der aktuelle Kurs 17.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.73% und 6.47%, bevor sie Orders zu 17.62 oder 17.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQH-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) im vergangenen Jahr lag bei 17.79. Innerhalb von 16.06 - 17.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) im Laufe des Jahres betrug 16.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.62 und der Spanne 16.06 - 17.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQH-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EQH-PC statt?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.66 und 6.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.66
- Eröffnung
- 17.64
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Tief
- 17.59
- Hoch
- 17.65
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 1.73%
- 6-Monatsänderung
- 6.47%
- Jahresänderung
- 6.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4