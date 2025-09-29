- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1
El tipo de cambio de EQH-PC de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.59, mientras que el máximo ha alcanzado 17.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EQH-PC hoy?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) se evalúa hoy en 17.62. El instrumento se negocia dentro de -0.23%; el cierre de ayer ha sido 17.66 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EQH-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 se evalúa actualmente en 17.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.47% y USD. Monitoree los movimientos de EQH-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EQH-PC?
Puede comprar acciones de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 (EQH-PC) al precio actual de 17.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.62 o 17.92, mientras que 10 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EQH-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EQH-PC?
Invertir en Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 implica tener en cuenta el rango anual 16.06 - 17.79 y el precio actual 17.62. Muchos comparan 1.73% y 6.47% antes de colocar órdenes en 17.62 o 17.92. Estudie los cambios diarios de precios de EQH-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Equitable Holdings, Inc.?
El precio más alto de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) en el último año ha sido 17.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.06 - 17.79, una comparación con 17.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Equitable Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PC) para el año ha sido 16.06. La comparación con los actuales 17.62 y 16.06 - 17.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EQH-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EQH-PC?
En el pasado, Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.66 y 6.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.66
- Open
- 17.64
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Low
- 17.59
- High
- 17.65
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 1.73%
- Cambio a 6 meses
- 6.47%
- Cambio anual
- 6.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.