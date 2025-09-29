КотировкиРазделы
EQH-PC: Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1

17.62 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQH-PC за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.59, а максимальная — 17.65.

Следите за динамикой Equitable Holdings Inc Depositary Shares, each representing a 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
17.59 17.65
Годовой диапазон
16.06 17.79
Предыдущее закрытие
17.66
Open
17.64
Bid
17.62
Ask
17.92
Low
17.59
High
17.65
Объем
10
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
1.73%
6-месячное изменение
6.47%
Годовое изменение
6.47%
