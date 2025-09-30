- Visão do mercado
EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
A taxa do EMXF para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.16 e o mais alto foi 45.27.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares ESG Advanced MSCI EM ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMXF hoje?
Hoje iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) está avaliado em 45.20. O instrumento é negociado dentro de 0.24%, o fechamento de ontem foi 45.09, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMXF em tempo real.
As ações de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares ESG Advanced MSCI EM ETF está avaliado em 45.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.84% e USD. Monitore os movimentos de EMXF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMXF?
Você pode comprar ações de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) pelo preço atual 45.20. Ordens geralmente são executadas perto de 45.20 ou 45.50, enquanto 6 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMXF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMXF?
Investir em iShares ESG Advanced MSCI EM ETF envolve considerar a faixa anual 34.08 - 45.71 e o preço atual 45.20. Muitos comparam 4.90% e 18.32% antes de enviar ordens em 45.20 ou 45.50. Estude as mudanças diárias de preço de EMXF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?
O maior preço de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) no último ano foi 45.71. As ações oscilaram bastante dentro de 34.08 - 45.71, e a comparação com 45.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?
O menor preço de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) no ano foi 34.08. A comparação com o preço atual 45.20 e 34.08 - 45.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMXF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMXF?
No passado iShares ESG Advanced MSCI EM ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.09 e 10.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.09
- Open
- 45.18
- Bid
- 45.20
- Ask
- 45.50
- Low
- 45.16
- High
- 45.27
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- 4.90%
- Mudança de 6 meses
- 18.32%
- Mudança anual
- 10.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8