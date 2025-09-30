QuotazioniSezioni
EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

45.09 USD 0.35 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMXF ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.07 e ad un massimo di 45.25.

Segui le dinamiche di iShares ESG Advanced MSCI EM ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMXF oggi?

Oggi le azioni iShares ESG Advanced MSCI EM ETF sono prezzate a 45.09. Viene scambiato all'interno di 0.78%, la chiusura di ieri è stata 44.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMXF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares ESG Advanced MSCI EM ETF pagano dividendi?

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF è attualmente valutato a 45.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMXF.

Come acquistare azioni EMXF?

Puoi acquistare azioni iShares ESG Advanced MSCI EM ETF al prezzo attuale di 45.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.09 o 45.39, mentre 14 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMXF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMXF?

Investire in iShares ESG Advanced MSCI EM ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.08 - 45.71 e il prezzo attuale 45.09. Molti confrontano 4.64% e 18.04% prima di effettuare ordini su 45.09 o 45.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMXF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?

Il prezzo massimo di iShares ESG Advanced MSCI EM ETF nell'ultimo anno è stato 45.71. All'interno di 34.08 - 45.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares ESG Advanced MSCI EM ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?

Il prezzo più basso di iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) nel corso dell'anno è stato 34.08. Confrontandolo con gli attuali 45.09 e 34.08 - 45.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMXF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMXF?

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.74 e 10.57%.

Intervallo Giornaliero
45.07 45.25
Intervallo Annuale
34.08 45.71
Chiusura Precedente
44.74
Apertura
45.17
Bid
45.09
Ask
45.39
Minimo
45.07
Massimo
45.25
Volume
14
Variazione giornaliera
0.78%
Variazione Mensile
4.64%
Variazione Semestrale
18.04%
Variazione Annuale
10.57%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8