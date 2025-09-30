EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
今日EMXF汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点45.18和高点45.18进行交易。
关注iShares ESG Advanced MSCI EM ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EMXF股票今天的价格是多少？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票今天的定价为45.18。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为45.09，交易量达到2。EMXF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票是否支付股息？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF目前的价值为45.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.79%和USD。实时查看图表以跟踪EMXF走势。
如何购买EMXF股票？
您可以以45.18的当前价格购买iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票。订单通常设置在45.18或45.48附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMXF的实时图表更新。
如何投资EMXF股票？
投资iShares ESG Advanced MSCI EM ETF需要考虑年度范围34.08 - 45.71和当前价格45.18。许多人在以45.18或45.48下订单之前，会比较4.85%和。实时查看EMXF价格图表，了解每日变化。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG Advanced MSCI EM ETF的最高价格是45.71。在34.08 - 45.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Advanced MSCI EM ETF的绩效。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF（EMXF）的最低价格为34.08。将其与当前的45.18和34.08 - 45.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMXF股票是什么时候拆分的？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.09和10.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.09
- 开盘价
- 45.18
- 卖价
- 45.18
- 买价
- 45.48
- 最低价
- 45.18
- 最高价
- 45.18
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 4.85%
- 6个月变化
- 18.27%
- 年变化
- 10.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8