EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

45.18 USD 0.09 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMXF汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点45.18和高点45.18进行交易。

关注iShares ESG Advanced MSCI EM ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EMXF股票今天的价格是多少？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票今天的定价为45.18。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为45.09，交易量达到2。EMXF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF目前的价值为45.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.79%和USD。实时查看图表以跟踪EMXF走势。

如何购买EMXF股票？

您可以以45.18的当前价格购买iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票。订单通常设置在45.18或45.48附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMXF的实时图表更新。

如何投资EMXF股票？

投资iShares ESG Advanced MSCI EM ETF需要考虑年度范围34.08 - 45.71和当前价格45.18。许多人在以45.18或45.48下订单之前，会比较4.85%和。实时查看EMXF价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Advanced MSCI EM ETF的最高价格是45.71。在34.08 - 45.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Advanced MSCI EM ETF的绩效。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF（EMXF）的最低价格为34.08。将其与当前的45.18和34.08 - 45.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMXF股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.09和10.79%中可见。

日范围
45.18 45.18
年范围
34.08 45.71
前一天收盘价
45.09
开盘价
45.18
卖价
45.18
买价
45.48
最低价
45.18
最高价
45.18
交易量
2
日变化
0.20%
月变化
4.85%
6个月变化
18.27%
年变化
10.79%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8