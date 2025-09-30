- Aperçu
EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
Le taux de change de EMXF a changé de 0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.07 et à un maximum de 45.25.
Suivez la dynamique iShares ESG Advanced MSCI EM ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMXF aujourd'hui ?
L'action iShares ESG Advanced MSCI EM ETF est cotée à 45.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.78%, a clôturé hier à 44.74 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de EMXF présente ces mises à jour.
L'action iShares ESG Advanced MSCI EM ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF est actuellement valorisé à 45.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMXF.
Comment acheter des actions EMXF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares ESG Advanced MSCI EM ETF au cours actuel de 45.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.09 ou de 45.39, le 14 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMXF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMXF ?
Investir dans iShares ESG Advanced MSCI EM ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.08 - 45.71 et le prix actuel 45.09. Beaucoup comparent 4.64% et 18.04% avant de passer des ordres à 45.09 ou 45.39. Consultez le graphique du cours de EMXF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF l'année dernière était 45.71. Au cours de 34.08 - 45.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ?
Le cours le plus bas de iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) sur l'année a été 34.08. Sa comparaison avec 45.09 et 34.08 - 45.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMXF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMXF a-t-elle été divisée ?
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.74 et 10.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.74
- Ouverture
- 45.17
- Bid
- 45.09
- Ask
- 45.39
- Plus Bas
- 45.07
- Plus Haut
- 45.25
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.78%
- Changement Mensuel
- 4.64%
- Changement à 6 Mois
- 18.04%
- Changement Annuel
- 10.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8