Курс EMXF за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.07, а максимальная — 45.25.

Следите за динамикой iShares ESG Advanced MSCI EM ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.