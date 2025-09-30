クォートセクション
通貨 / EMXF
EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

45.18 USD 0.09 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMXFの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.18の安値と45.18の高値で取引されました。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EMXF株の現在の価格は？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株価は本日45.18です。0.20%内で取引され、前日の終値は45.09、取引量は2に達しました。EMXFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株は配当を出しますか？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの現在の価格は45.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.79%やUSDにも注目します。EMXFの動きはライブチャートで確認できます。

EMXF株を買う方法は？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株は現在45.18で購入可能です。注文は通常45.18または45.48付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。EMXFの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMXF株に投資する方法は？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFへの投資では、年間の値幅34.08 - 45.71と現在の45.18を考慮します。注文は多くの場合45.18や45.48で行われる前に、4.85%や18.27%と比較されます。EMXFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株の最高値は？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの過去1年の最高値は45.71でした。34.08 - 45.71内で株価は大きく変動し、45.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares ESG Advanced MSCI EM ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株の最低値は？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF(EMXF)の年間最安値は34.08でした。現在の45.18や34.08 - 45.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMXFの動きはライブチャートで確認できます。

EMXFの株式分割はいつ行われましたか？

iShares ESG Advanced MSCI EM ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.09、10.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.18 45.18
1年のレンジ
34.08 45.71
以前の終値
45.09
始値
45.18
買値
45.18
買値
45.48
安値
45.18
高値
45.18
出来高
2
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
4.85%
6ヶ月の変化
18.27%
1年の変化
10.79%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8