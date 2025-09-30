- 概要
EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXFの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.18の安値と45.18の高値で取引されました。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EMXF株の現在の価格は？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株価は本日45.18です。0.20%内で取引され、前日の終値は45.09、取引量は2に達しました。EMXFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株は配当を出しますか？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの現在の価格は45.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.79%やUSDにも注目します。EMXFの動きはライブチャートで確認できます。
EMXF株を買う方法は？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株は現在45.18で購入可能です。注文は通常45.18または45.48付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。EMXFの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMXF株に投資する方法は？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFへの投資では、年間の値幅34.08 - 45.71と現在の45.18を考慮します。注文は多くの場合45.18や45.48で行われる前に、4.85%や18.27%と比較されます。EMXFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株の最高値は？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの過去1年の最高値は45.71でした。34.08 - 45.71内で株価は大きく変動し、45.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares ESG Advanced MSCI EM ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFの株の最低値は？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF(EMXF)の年間最安値は34.08でした。現在の45.18や34.08 - 45.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMXFの動きはライブチャートで確認できます。
EMXFの株式分割はいつ行われましたか？
iShares ESG Advanced MSCI EM ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.09、10.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.09
- 始値
- 45.18
- 買値
- 45.18
- 買値
- 45.48
- 安値
- 45.18
- 高値
- 45.18
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 4.85%
- 6ヶ月の変化
- 18.27%
- 1年の変化
- 10.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8